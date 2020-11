El Línia 22 està obligat a guanyar a Getxo

21.11.2020 | 04:00

A la part baixa de la taula, el Línia 22 Stern Motor està obligat a sumar els tres primers punts de la temporada si no vol veure's encara més enfonsat. Els de Fernando Consul visitaran demà a la una del migdia a Getxo un Jolaseta que ve de perdre per 2 a 4 amb el CD Terrassa. Els bascos són penúltims amb tres punts i els egarencs cuers amb zero. Consul afronta el partit amb els mateixos jugadors que van caure golejats pel Polo. No hi seran Marcos Tubio, Nicolás Gonzalo ni Juan Ortega. A banda de tenir tres punts més, el Jolaseta ha jugat dos partits menys. Per altra banda, el CD Terrassa buscarà al Pau Negre la seva segona victòria consecutiva. Els de Ramon Rius no disposaran de Sergi Roset, amb un petit trencament muscular, ni de Quim Rodríguez, que es va trencar els lligaments encreuats del genoll. Ferran Reig entrarà a la convocatòria per a visitar un FC Barcelona que és cinquè amb 16 punts. Els de Les Pedritxes en tenen set.