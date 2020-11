Hockey. Divisió d'Honor femenina

Apassionant duel entre l'Atlètic i el CD Terrassa

20.11.2020 | 20:40

Demà a les onze del matí, el camp Josep Marquès acollirà el derbi de l'avant-penúltima jornada de la primera volta, un apassionant Atlètic - CD Terrassa. El duel serà a porta tancada. Canal Terrassa l'oferirà en directe. El matx es preveu molt igualat, tant per la bona ratxa dels dos com pels punts que tenen a la taula. L'Atlètic és setè amb onze punts, mentre que el Terrassa és cinquè amb tretze. Si bé el primer derbi de l'exercici no ha arribat fins aquesta novena jornada, en les dues següents se'n jugaran dos. Jordi Flo, entrenador de l'Atlètic, buscarà el sisè partit seguit puntuant. "Espero un derbi molt...