Marc Guzmán, jugador i capità de l'Handbol Ègara. Alberto Tallón Marc Guzmán, jugador i capità de l'Handbol Ègara.

La Covid-19 a l'esport

Allunyats de l'esport, un malson sense fi

Josep Cadalso

20.11.2020 | 20:40

"No em podia imaginar que aquest temps sense entrenar i competir em trasbalsaria tant. M'han trencat una vàlvula d'escapament, una forma de vida, el moment de desconnectar, de compartir amb els companys. Una rutina que venia fent des de nen. No està sent senzill." Aquesta reflexió la fa Marc Guzmán, un jove de 23 anys, jugador i capità del primer equip de l'Handbol Ègara, però podrien fer-la seva milers d'esportistes de la ciutat que han hagut de penjar l'equipatge esportiu a l'armari de casa, obligats per l'aturada al món de l'esport dictada pel Govern de la Generalitat des de mitjans del mes d'octubre per combatre la propagació de la pandèmia del...