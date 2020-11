València acollirà el pròxim Europeu sub-18

Hockey

19.11.2020 | 12:10

La Federació Europea de Hockey ha confirmat la ciutat de València com a seu de la pròxima edició del Campionat d'Europa sub-18, tant en categoria masculina com femenina. El torneig s'havia de disputar inicialment a Rússia, però després de descartar aquesta seu es van valorar altres alternatives entre les quals va resultar escollida la valenciana. El campionat es disputarà del 18 al 24 de juliol de 2021 i en aquesta oportunitat, i de forma excepcional, serà de categoria sub-19 per donar la possibilitat de participar els jugadors que no han pogut disputar el campionat aquest any. Els grups del torneig ja estan establerts. En l'apartat masculí, Espanya competirà al grup "A" amb Bèlgica, Anglaterra i Escòcia. Al grup "B" ho faran Països Baixos, Alemanya, Irlanda i Rússia. En el campionat femení, Espanya ha quedat en el grup "A" amb Països Baixos, Alemanys i Rússia. En el grup "B" participaran Bèlgica, Anglaterra, Irlanda i Escòcia.