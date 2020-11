Marta Corredera, a la llista de la selecció espanyola

Futbol

19.11.2020 | 12:27

La jugadora terrassenca Marta Corredera, que milita al Real Madrid, ha estat convocada per als pròxims compromisos de la selecció espanyola femenina. Espanya jugarà el 27 de novembre contra Moldàvia i el dia 1 de desembre amb Polònia. Els dos encontres tindràn com a escenari la ciutat del futbol de Las Rozas i començaran a les 9 de la nit. Aquests partits corresponen a la fase de classificació per a l'Eurocopa femenina. Espanya és líder del seu grup i té virtualment assegurada la classificació, que ha de confirmar en aquests partits. Marta Corredera va arribar fa uns mesos als 80 partits com a internacional absoluta.