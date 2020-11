La defensora Maria Barba, pressionada per una rival. Lluís Clotet La defensora Maria Barba, pressionada per una rival.

Hockey. Divisió d'Honor femenina

Martínez materialitza un triomf molt treballat

Jordi Guillem

16.11.2020 | 21:04

Tot i enfrontar-se al cuer, un Jolaseta que té només un punt, l'Atlètic sabia que hauria de treballar de valent per imposar-se a Can Salas a un rival defensivament molt incòmode. Les noies que prepara Jordi Flo es van imposar per 1 a 0 gràcies a un gol de rebot de penal anotat per la davantera local Elena...