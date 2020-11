L'Handbol Terrassa es va deixar sorprendre a casa per un rival directe L'Handbol Terrassa es va deixar sorprendre a casa per un rival directe

Handbol. Primera Divisió Nacional

L'Handbol Terrassa es va deixar sorprendre a casa per un rival directe

16.11.2020 | 21:04

Tercera derrota consecutiva, la segona encaixada al pavelló de Can Jofresa, per a l'Handbol Terrassa, que en aquesta setena jornada va caure per vuit gols de diferència (28-36) davant d'un rival directe, el Joventut Handbol Mataró. Igual que la setmana anterior davant del Sant Cugat, els homes que prepara Magí Serra...