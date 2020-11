Hockey. Divisió d'Honor masculina

Festival a València d'un Atlètic que continua com a líder

16.11.2020 | 21:04

No va donar l'Atlètic cap marge per a la sorpresa en la seva visita a Beteró per a enfrontar-se a un Giner de los Ríos que debuta enguany a la màxima categoria. Els de Xero Gasol es van imposar per un contundent marcador de 0 a 8 gràcies a la seva efectivitat a la segona part. La primera es va tancar amb un gol...