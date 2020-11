Debat als vestidors sobre dues jugades clau

Futbol. Tercera Divisió

16.11.2020 | 21:04

El post partit va girar en bona part sobre les dues accions polèmiques que van marcar el partit. En el San Cristóbal, el clam contra el penal no assenyalat en el minut 88 era generalitzat. "Penso que és un penal claríssim", va dir l'entrenador, Oliver Ballabriga. "L'àrbitre em diu que hi ha hagut una topada entre els dos jugadors, però el porter no toca la pilota i atropella el davanter. Et queda la sensació que podríem haver guanyat el partit. ¿El nostre gol? Pot ser que hi hagi fora de joc. Són dues jugades polèmiques, però una és molt clara i l'altra no tant."

El davanter del San Cristobal Tom, protagonista en l'acció del penal no xiulat, també estava disconforme. "És un penal claríssim. Els punts tenen molt valor i una acció com aquesta ens hagués pogut donar la victòria."

Xevi Molist, entrenador del Terrassa FC, també va analitzar les dues accions. "El gol de Sierra és fora de joc. I pot ser penal la jugada d'Ortega. Però també hi ha un penal a Arranz en l'acció en què remata al pal. No ens hem de queixar dels àrbitres perquè et donen i et treuen. Hem de fer molt més nosaltres i així no ens recordarem dels àrbitres."

Un gran derbi

En l'anàlisi futbolístic del partit, Xevi Molist va dir que aquest empat havia de servir de toc d'atenció per als seus jugadors. "Que vegin que o dones el 200 per cent en cada partit o qualsevol equip et pot guanyar." El tècnic del Terrassa va admetre les errades de la primera part. "Hem perdut l'oportunitat de guanyar el partit en els primers 45 minuts. A la segona part hem estat millor, hem tingut opcions per guanyar, però és cert que ells també. En tot cas, estic disgustat per no aconseguir els tres punts."

Oliver Ballabriga, entrenador del San Cristóbal, va tenir paraules d'elogi per als seus jugadors. "Marxo molt content amb la feina i el joc de l'equip. Hem competit contra un rival com el Terrassa que és el millor equip de la categoria. Era el millor Terrassa dels darrers anys i aquest punt té un gran mèrit."

Jaume Pascual, golejador del Terrassa, va fer el seu tercer gol de la temporada. Un més en quatre partits que en tota la Lliga anterior. "Jo sempre he fet gols. L'any passat no sé què em va passar", comentava. "Estic content individualment, però aquest partit l'hauríem d'haver guanyat. A la primera part no hem estat bé i la millora de la segona no ha estat suficient. És una petita relliscada, però almenys no hem perdut." El seu company Josu, admetia que el vestidor feia una lectura negativa del marcador final. "Nosaltres volem guanyar tots els partits, tenim plantilla per fer-ho i els primers 45 minuts han estat dolents. Després hem fet ocasions per guanyar, però quan llences la primera part costa fer-ho."

Samu Zapico, porter del San Cristóbal, tornava al Camp Olímpic. I ho va fer convertint-se en un dels protagonistes del derbi amb dues aturades decisives al final. "Marxem contents perquè puntuar aquí és molt difícil", va dir. "Quan a les aturades del final, content perquè és pel que treballa un porter. Jo marxo content amb el punt, he vist un San Cristóbal que pot anar a molt més. Tenim un gran marge de millora."