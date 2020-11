Cobacho fa un balanç positiu

17.11.2020 | 04:00

Dídac Cobacho, entrenador del CN Terrassa, va fer un balanç positiu de la participació del seu equip en la fase prèvia de la Champions. "Estem contents de com hem competit", diu. "Ara sabem en quin nivell estem. Cal millorar el rendiment defensiu, però ara ho podrem fer perquè tindrem competició cada setmana fins a final d'any." El tècnic terrassenc considera que la manca de competició s'ha deixat notar. "Hem arribat amb poc bagatge competitiu i hem notat aquesta diferència amb altres equips, que arribaven molt millor. Ens faltava un punt de contundència defensiva." Cobacho diu que els rivals van ser superiors tant en el partit contra el Kazan i el Radnicki i valora la gran victòria obtinguda contra l'OSC Budapest. "Els hongaresos es van confiar contra nosaltres. Tenien dos jugadors tocats i els van reservar. I nosaltres vam fer un gran partit." Ara, el CN Terrassa se centrarà a la Lliga abans de continuar la seva trajectòria a l'Euro Cup, on es trobarà amb els equips que provenen de les diferents lligues. A la fase de Budapest, tots els equips van estar controlats a l'hotel i a la piscina per evitar contagis de Covid-19.