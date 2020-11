Taules en un derbi trepidant i amb polèmica

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso



15.11.2020 | 18:54

El Terrassa FC i el San Cristobal han empatat a un gol en el derbi disputat aquest diumenge al Camp Olímpic. Un partit amb accions polèmiques i un temps per a cada equip. Dues jugades han aixecat protestes: el gol del San Cristóbal, anotat per Óscar Sierra en posició de fora de joc, i un penal no assenyalat del porter del Terrassa Ortega a Tom a dos minuts del final que hauria donat al San Cristóbal l'oportunitat de guanyar el partit. L'encontre s'ha jugat a porta tancada i ha estat un bon espectacle esportiu dels dos equips. Amb aquest marcador, el Terrassa manté la segona plaça, però ara a dos punts de l'Europa, mentre que el San Cristóbal baixa al vuitè lloc.

El San Cristóbal ha fet una primera part magnífica. Amb una pressió exemplar sobre les línies de creació dels terrassistes, ha desactivat el futbol del conjunt de Xevi Molist fins al punt que les accions de perill a l'àrea parroquial han estat quasi inexistents. En canvi, el San Cristóbal ha tingut molta més capacitat ofensiva. Sergi Martínez ja ha avisat amb una rematada per sobre de la porteria al minut 7. I al minut 18 s'ha avançat en el marcador en una acció nascuda en una falta assajada que Óscar Sierra ha rematat de cap al fons de la porteria en posició de fora de joc.

L'equip de Ca n'Anglada ha tingut l'ocasió d'ampliar les distàncies en el minut 32, en una acció d'Adri Rivas, que ha rematat per sobre de la porteria quan estava en clara disposició per anotar. Un minut després, Mario Cantí ha posat a prova Ortega en un xut de lluny que ha acabat a les mans d'Ortega. La primera aproximació de veritable perill del Terrassa FC s'ha produït al minut 35, en una aparició de Jaume Pascual a la banda dreta que ha finalitzat amb una bona rematada que ha tret amb encert Samu Zapico. Abans del descans, el San Cristóbal ha tornat a donar un ensurt al Terrassa, en una mitja volta d'Obispo que ha sortit per sobre de la porteria.

Molist ha mogut peces al descans. Ha tret Galeano i ha posat en el camp Akito. I ha passat a un 4-3-3 amb Josu i Adri acompanyant Àlex Fernández al centre del camp. El futbol del Terrassa ha guanyat dinamisme i capacitat ofensiva. I les accions de perill no s'han fet esperar: una rematada de Josu ajustada al pal, un xut d'Arranz al pal i al minut 62 l'acció de l'empat. El gol l'ha fet Jaume Pascual (el tercer d'aquesta temporada), aprofitant una pilota rebutjada per Adrien.

El gol ha obert el partit. El San Cristóbal ha contingut millor el Terrassa, que ha provat fortuna en un xut de lluny de Pelegrín que ha detingut Zapico. I en el minut 88 una nova acció polèmica, en una jugada de Tom en la qual el davanter ha estat atropellat pel porter Ortega. L'àrbitre no ha assenyalat el penal malgrat la falta del porter local. El Terrassa ha incrementat la pressió en els instants finals i en els minuts 89 i 90, Arranz ha protagonitzat dues rematades de cap que Zapico ha evitat que acabessin en gol en dues grans aturades.

TERRASSA FC. Ortega, Salva, Castillo, Pelegrín, Lucas Viña, Àlex Fernández, Galeano, Adri Lledó, Jaume Pascual, Arranz i Josu. Akito ha substituït Galeano en el minut 46; Kilian, Jaume Pascual, en el 70; Manu i Albert López, Àlex Fernández i Adri Lledó, en el 84.

CP SAN CRISTÓBAL. Zapico, Óscar Sierra, Cristian, Adrien, Mario Domingo, Sergi Martínez, Gerard Enrich, Adri Rivas, Mario Cantí, Abde i Obispo. Escamilla i Tom han substituït Cantí i Sergi Martínez en el minut 60; Óscar Oliver, Obispo, en el 84; Andy, Abde, en el 90.

Àrbitre. Víctor Manuel Sánchez Rico. Ha amonestat Àlex Fernández, del Terrassa; i Adri Rivas, Sierra, Gerard Enrich, Sergi Martinez i Abde, del San Cristóbal.

Gols. 0-1, minut 18, Óscar Sierra; 1.1, minut 62, Jaume Pascual.