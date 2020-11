Les accions polèmiques del derbi, a debat

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

15.11.2020 | 20:33

Als vestidors del Camp Olímpic, lectures de tot tipus sobre el desenllaç del derbi disputat aquest diumenge entre Terrassa FC i San Cristóbal, que ha finalitzat amb empat a un gol i algunes accions polèmiques. En el San Cristóbal, satisfacció per un empat que entrava en pocs pronòstics per la gran marxa que portava el Terrassa. Però, alhora, missatge inconformista per l'acció del reclamat penal sobre Tom que hauria pogut canviar el signe del partit. "Marxo molt content per la feina i el joc de l'equip. Hem competit contra un Terrassa que és el millor equip de la categoria", ha manifestat l'entrenador parroquial, Oliver Ballabriga. "La llàstima és que penso que ens han fet un penal claríssim. I marxem amb la sensació que hauríem pogut guanyar el partit en aquesta jugada. Però els àrbitres et donen i et treuen i aquest punt té un gran mèrit."

El davanter Tom ha estat el protagonista de la darrera acció polèmica, un possible penal d'Ortega sobre el jugador del San Cristóbal. "He marxat de Castillo, primer he pensat a xutar, però he retallat i Ortega m'ha atropellat. Per a mi és un penal claríssim", ha confessat el davanter. "Guanyar punts costa molt i igual ens recordarem d'aquesta jugada en el futur perquè ens podria haver donat la victòria."

Xevi Molist, entrenador del Terrassa, ha parlat d'aquesta acció i del gol en fora de joc del San Cristóbal. "Penso que el gol de Sierra és fora de joc. I la jugada d'Ortega pot ser penal. Però també hi ha un molt clar a Arranz en l'acció en què remata al pal. En tot cas, no ens queixarem dels àrbitres. Hem de fer molt més nosaltres." Molist ha dit que aquesta ensopegada ha de servir de toc d'atenció. "No hem estat fins a la primera part. Hem perdut 45 minuts en els quals no hem estat suficientment bé. A la segona hem jugat molt millor i hem tingut opcions per guanyar, però també és cert que ells han tingut alguna possibilitat per marcar."

El jugador del Terrassa Josu, ha admès que l'empat significava una decepció. "Nosaltres volem guanyar tots els partits, tenim plantilla per fer-ho i els primers 45 minuts han estat dolents. També ens ha exigit el San Cristóbal, però hem perdut moltes pilotes, hem jugat lents. A la segona part hem posat una marxa més i el canvi de sistema ha anat bé. Hem tingut oportunitats per guanyar, però quan llences la primera part costa remuntar."