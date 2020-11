Un comodí de luxe que promet qualitat

14.11.2020 | 04:00

Julia Gomes Fantasia va néixer el 30 d'abril de l'any 1992 a la localitat argentina de Puerto Madryn, on resistia fins fa poc, just abans d'arribar a Catalunya. Filla de pare portuguès i mare argentina, Gomes va viure la seva etapa de glòria entre els anys 2021 i 2018 com a integrant de las "Leonas", no amb el que es coneix l'exitós equip femení argentí de hockey. Va esdevenir olímpica als Jocs de Río de Janeiro 2016 i va jugar el Mundial de Londres el 2018. Va disputar 152 partits amb la selecció absoluta i va anotar 26 gols, tot i que la seva posició és la de lliure o de migcentre. La temporada passada va fitxar per l'Atlètic, però va veure la lliga interrompuda. Ara hi ha tornat. Amb les "Leonas" es va penjar l'or als Champions Trophy de Mendoza 2014 i Londres 2016 i va ser bronze a Changhou 2018. La polivalència i la capacitat defensiva són dues de les seves principals qualitats dins del terreny de joc. Un dels seus punts forts, com està demostrant a la lliga espanyola, és el llançament de penals-córner.