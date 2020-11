Waterpolo. Divisió d'Honor femenina

14.11.2020 | 04:00

Després de no poder jugar la setmana passada, l'equip femení del CN Terrassa visitarà avui a les quatre de la tarda el CN Mataró en un partit on està en joc el lideratge del grup. Tant el conjunt de Dani Ballart com el de Xavi Pérez han guanyat tots els partits que porten disputats fins ara. El CN Catalunya ha cedit la seva piscina per tal que el partit es pugui disputar, ja que la de la capital del Maresme no es troba operativa per la Covid.