El Terrassa FC tindrà el dilluns rival a la Copa del Rei

13.11.2020 | 17:45

El Terrassa FC entra el dilluns en el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que es farà a Sevilla a partir de la una de la tarda. Els egarencs disputaran l' eliminatòria a casa, a partit únic. El seu rival serà un equip de Primera o de Segona Divisió. Dels 16 equips de Primera, 10 quedaran emparellats amb els equips de territorial que han passat la ronda prèvia. Els altres sis jugaran tindran com a rivals algun dels catorze equips de Tercera i els quatre semifinalistes de la Copa RFEF, grup en el qual es troba el Terrassa. Estan exempts de la primera ronda els quatre equips que disputen la Supercopa d'Espanya: Baça, Real Madrid, Real Sociedad i Atlhlètic Club. El Terrassa podria trobar-se en el camí equips com l'Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal o València, entre altres. Els 12 equips d'aquest darrer grup (Terceres i semifinalistes de la Copa RFEF) que no quedin emparellats contra un Primera, ho seran contra un equip de Segona "A", entre els qual es trobarà el CE Sabadell.