La Federació Catalana canvia els sistemes de competició

Bàsquet

13.11.2020 | 15:34

La Federació Catalana de Basquetbol ha decidit canviar el sistema de competició de les diferents categories per aquesta temporada, davant la prolongació de la suspensió de l'activitat esportiva acordada pel Govern de la Generalitat fins al 23 de desembre. La Federació ha manifestat que en aquest escenari no pot mantenir el vigent sistema de competició donat que el volum de jornades i partits ajornats des del 18 d'octubre, uns 9.000, fa inviable la seva recuperació. A més, recorda que en el cas d'un inici immediat del calendari caldria implantar un període de preparació per als equips.

Per aquests motius, la Federació ha decidit anul·lar tots els calendaris dels campionats que no siguin de categories de promoció, tant d'àmbit de Catalunya com territorial. Així mateix, s'ha decidit que els actuals grups de 12 o 10 equips es reconvertiran en dos subgrups de 6 ó 5 participants, que jugaran pel sistema de bombolla en una primera fase que tindrà 10 jornades. Per la resta de campionats, la Federació definirà el sistema de competició. La data d'inici de tots aquests campionats queda fixada per al 17 de gener de 2021.

Pel que fa als campionats de promoció de Barcelona, es mantenen els calendaris de la primera fase. La segona fase arrencaria el 24 de gener i es jugarà també mitjançant el sistema de bombolles.