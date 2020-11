Victòria de prestigi del CN Terrassa davant l'OSC Budapest

Waterpolo. Champions League

13.11.2020 | 20:20

Més que meritòria primera victòria per al CN Terrassa en la fase prèvia de la Champions League que es disputa a la capital hongaresa, Budapest. El conjunt que prepara Dídac Cobacho s'ha imposat als amfitrions de l'OSC Budapest per 15 gols a 16 en el tercer i penúltim partit de la fase regular. Els amfitrions havien guanyat, al contrari que el CN Terrassa, els seus dos primers partits, i aquesta derrota els pot comprometre el seu passi a la següent ronda. Dissabte a les tres de la tarda, el Natació s'enfrontarà l'En Tourcoing, un equip del nort de França, al costat de Lille. Sigui com sigui el resultat, els terrassencs no tenen ja cap opció de continuar endavant en aquesta Champions i s'hauran de conformar amb disputar l'Euro Cup, la segona competició continental en importància.

Tot i la igualtat que sembla explicar el marcador final, els homes de Dídac Cobacho han sabut controlar el partit en tot moment i plantar cara al gran favorit per a la fase de grups de la Champions League. El primer quart ha acabat en empat a tres. Als dos següents, els egarencs s'han imposat per un gol de diferència (3-4 i 4-5). I al darrer període, el CN Terrassa ha sabut gestionar l'avantatge de 10 a 12. En una constant anada i vinguda, ha perdut per 5 a 4, el que ha significat un resultat final de 15 a 16 en un final molt més controlat del que sembla.