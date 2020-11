El Radnicki tampoc dona opció al CN Terrassa

Waterpolo. Champions League

12.11.2020 | 18:08

Segona derrota del CN Terrassa en la doble jornada d'aquest dijous per a l'equip egarenc a la fase prèvia de la Champions League de waterpolo, que es disputa a Budapest. El CN Terrassa va perdre al matí per 10 a 17 davant el Sintez Kazan i a la tarda ho ha fet per contra el Radnicki serbi per 8 a 13. Aquests dos resultats deixen els egarencs quasi sense opció d'aspirar a la primera plaça del grup que dóna opció a continuar en la competició. El CN Terrassa s'enfrontarà divendres, a les 7 de la tarda, l'OSC Budapest en el seu tercer compromís.

El partit s'ha posat coll amunt per al CN Terrassa ja en el primer quart, que ha finalitzat amb un resultat de 3 a 7. Després de dos empats en l'inici, els serbis van signar un parcial de 0 a 3 que va marcar les primeres diferències (2-5), ampliades al final del període. L'inici del segon quart també ha estat nefast pels de Dídac Cobacho. El Radnicki ha situat un 4 a 11 en el marcador al descans, gràcies a un parcial d'1 a 4.

El CN Terrassa ha millorat a partir d'aquest punt. Els egarencs han estat més sòlids en els tercer quart, que s'han apuntat per un parcial de 2 a 0, amb dos gols de Rubén de Lera per al 6 a 11. Els terrassencs han signat un altre parcial de 2 a 0 (Carrillo i De Lera) a l'inici del quart període, per arribar a un esperançador 8 a 11. Però Rasovic i Stanojevic han tallat la reacció per deixar el marcador en el 8 a 13 definitiu.