La Federació fixa el retorn de les competicions per al 5 i 6 de desembre

Futbol

12.11.2020 | 21:09

La Federació Catalana de Futbol ha anunciat que el cap de setmana del 5 i 6 de desembre es reprendran les competicions de futbol i futbol sala d'àmbit territorial i formatiu si no es produeixen canvis en les properes setmanes. El Govern ha allargat les restriccions fins al 23 de novembre. Si no s'allarga el període d'aquestes mesures, la tornada de les competicions serien el 5 i 6 de desembre. D'aquesta manera, els equips disposaran d'un marge superior als 10 dies per dur a terme sessions d'entrenament i constituir-se en grup estable i permanent, abans del retorn de la lliga.

La decisió s'ha adoptat després de conèixer l'allargament de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic per la pandèmia de la Covid-19, per part del Govern, i suposarà la represa d'aquelles categories ja iniciades anteriorment, així com també l'arrencada dels campionats que encara no han començat. En aquest sentit, la Federació informarà pròximament de la manera com es durà a terme la tornada de les competicions.