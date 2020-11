Dura derrota del CN Terrassa en la seva estrena a la Champions

Waterpolo. Champions League

12.11.2020 | 11:09

El CN Terrassa ha debutat aquest dijous al matí a la fase prèvia de la Champions League de waterpolo amb una clara derrota davant el Sintez Kazan rus. Els egarencs estan jugant a la seu de Budapest, d'on ha de sortir un dels dos classificats per a la fase de grups. L'altre sortirà de la fase que es juga a Siracusa (Itàlia). Els egarencs s'han vist penalitzats per un tercer quart molt dolent en què han encaixat un parcial de 3 a 8. Aquesta diferència ha trencat un duel que fins aleshores estava força equilibrat.

L'equip de Dídac Cobacho ha signat un mal començament de partit, reben dos gols d'inici anotats per Alexey Ryzhov-Alenichev. Sergio Prieto ha reduït les diferències. El segon quart també ha començat malament per al CN Terrassa, amb un altre parcial en contra de 0 a 2. Però dos gols de penal d'Alberto Barroso i un de Sergio Prieto han portat el partit a un esperançador empat a 4. A 46 segons del descans, Artem Odintsov ha fet el 4 a 5.

El partit s'ha trencat en el tercer període. Els russos han arrencat amb un parcial de 0 a 4 demolidor (4-8). Barroso ha aturat la crisi amb l'anotació del 4 a 5, però l'escletxa s'ha seguit ampliant fins al 5 a 12. S'ha arribat al final d'aquest nefast quart amb un marcador de 7 a 13, després d'un gol de Víctor Gutiérrez a quatre segons del final.

L'últim període ha començat amb un parcial de 2 a 1 per al CN Terrassa, però el Kazan no s'ha relaxat. Ha mantingut ampliat les diferències amb un 10 a 17, marcador que ja ha estat el definitiu. Els egarencs juguen a la tarda el segon partit de la competició, a partir de les cinc, contra el Radnicki serbi que en la primera jornada va batre el Kazan per 16 a 14.