Acord de patrocini entre el Terrassa FC i la clínica dental Dr. Montané

Futbol

12.11.2020 | 17:26

El Terrassa FC ha arribat a un acord de patrocini amb la clínica dental Dr. Montané, que passa a formar part del grup de patrocinadors principals de l'entitat. El centre està ubicat al Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 336 de Terrassa, instal·lacions on també treballa l'odontòleg, protèsic dental i davanter del Terrassa FC, Sergi Arranz. Els encarregats de tancar aquest acord, per un període d'un any de duració, fins al novembre de 2021, han estat el president del Terrassa FC, Jordi Cuesta, i el director mèdic del centre, Norberto Montané. Fruit d'aquest acord, els socis i treballadors del Terrassa FC gaudiran de diferents avantatges: primera visita, radiografies i pressupost gratuït i un 25% de descompte.