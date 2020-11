Sisena participació a la Champions

11.11.2020 | 04:00

El CN Terrassa participa per sisena vegada a la Champions League de waterpolo. La primera presència va ser a la temporada 2007-08. A la primera fase, que es va jugar a la ciutat eslovena de Ljubjana, els egarencs van caure eliminats en un grup complicat amb Spandau 04 Berlín, Vojvodina. Olympia Ljubljana, Ethnikos Piraeus i Primorac Kotor. Van sumar tres victòries i dues derrotes. A la campanya 2010-11, el CN Terrassa també va caure a la primera fase, a Kosice (Eslovàquia) amb una victòria i dues derrotes amb Hornets Kosice, Spandau 04 Berlín i Galatasaray. A la temporada 17-18, el CN Terrassa va tornar a caure a la primera fase. El seu grup es va jugar a Banja Luka (Bòsnia) i va obtenir dues victòries i dues derrotes amb OSC Budapest, Portuense, Sintez Kazan i Banja Luka. A la 18-19, va arribar fins a la tercera ronda. El CN Terrassa va superar la primera fase a Estrasburg amb tres victòries i una derrota, la segona a Sabadell amb una victòria i dos empats i va ser eliminat a l'eliminatòria de tercera ronda contra el Brescia italià. El millor paper egarenc va ser la temporada passada. Per primera vegada es va classificar per a la fase de grups, que no va poder finalitzar per la suspensió del campionat a causa de la pandèmia.