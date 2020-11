Canal Terrassa oferirà el derbi en directe

11.11.2020 | 04:00

El derbi terrassenc que se celebrarà aquest diumenge a les cinc de la tarda a l'Estadi Olímpic es podrà veure en directe, tot i que el partit serà a porta tancada. El matx, corresponent a la cinquena jornada, l'oferirà en directe Canal Terrassa. Els aficionats d'ambdós equips el podran seguir també a través del canal de televisió de la Federació Catalana de Futbol, així com per la plataforma Footers. Seguint amb les recomanacions del Govern català, no es permetrà l'entrada d'espectadors a l'Olímpic. El duel terrassenc l'arbitrarà Alejandro Fernández Pérez.