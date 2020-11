Remuntada espectacular en una gran segona part

Futbol. Primera Nacional femenina

Redacció

09.11.2020 | 20:44

El Terrassa FC va aconseguir aquest dissabte la seva primera victòria de la temporada en imposar-se de forma espectacular al Collerense "B" al Camp Olímpic. Les locals perdien per 0 a 2 al descans després d'un primer temps amb poca solidesa defensiva. Però en la segona part, el canvi va ser fantàstic i les jugadores del Terrassa van reaccionar protagonitzant una remuntada espectacular que els hi va donar el triomf.

El partit va arrencar de la pitjor forma possible. Al minut 13, Laura Mir va anotar el 0 a 1 en un llançament directe de córner que ni la defensa ni la portera local van saber aturar. Sis minuts més tard, Maria Córdoba va fer el segon gol visitant culminant una acció a la contra amb una vaselina espectacular. Les visitants van tenir oportunitats clares en aquesta primera part per ampliar el seu avantatge.

Però en el segon temps, el Terrassa va oferir una cara ben diferent. El tècnic egarenc, Antonio Ramos, va fer tres canvis a la mitja part amb el propòsit de donar més capacitat ofensiva al seu equip. I la fesomia del conjunt local va canviar.

Arriben els gols

Andrea Pueyo va reduir les distàncies en el marcador en el minut 51 culminant una bona acció a la contra de Patri Ballesteros. Cinc minuts després, les egarenques van anivellar el partit, novament amb un gol d'Andrea Pueyo, en aquest cas després de recuperar una pilota al centre del camp que va pujar fins a la zona d'atac per rematar al fons de la porteria balear.

L'ambició del Terrassa no es va detenir amb l'empat. En el minut 67, Judit Sellarès va protagonitzar una magnífica jugada a la banda esquerra que va resoldre amb un espectacular xut per fer un 3 a 2 inesperat fins al moment. I poc després, una acció a la contra va permetre Clara Sanz plantar-se sola davant la porteria per fer el 4 a 2 definitiu.

Terrassa FC, 4

Vilaseca, Marín, Lozano, Domene, Alegre, Rodríguez, Sellarès, Pueyo, De Fulgencio, Sanz i Ventura. També van jugar Miranda, Ballesteros, Ford, Caballero i Molina.

UD Collerense "B", 2

Noguera, García, Hernández, Córdoba, Ginard, Mir, Giménez, Florit, Márquez, Mesquida i Garcías. També van jugar Juan, Martorell i Fernández.

Àrbitre. Irene López Brustenga. Va amonestar Ventura i Rodríguez, del Terrassa.

Gols. 0-1, minut 13, Mir; 0-2, minut 19, Córdoba; 1-2, minut 51, Pueyo; 2-2, minut 56, Pueyo; 3-2, minut 67, Sellarès; 4-2, minut 67, Sanz.