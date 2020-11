Futbol. Tercera Divisió

09.11.2020 | 20:44

L'entrenador del San Cristóbal, Oliver Ballabriga, va admetre que el partit contra el Valls li havia deixat sensacions "dolentes" pel joc desenvolupat pel seu equip. "Era un partit per guanyar, perquè era a casa i contra un rival de la nostra zona. I hem perdut una bona oportunitat de sumar els tres punts", va dir Ballabriga. "Hem fet un partit molt fluix, no l'hem sabut interpretar. Hem estat malament amb la pilota, hem volgut fer-ho tot directe i avui no s'havia de fer això. És cert que hem mantingut la porteria a zero, però igual hauríem jugat set dies seguits i el resultat no hagués canviat." Un dels dèficits del seu equip va ser la manca d'oportunitats. "No hem fet cap ocassió. Volíem dominar, pressionar a dalt i no ha estat el dia. Els jugadors han estat molt aturats, s'han pres males decisions, però calia tenir paciència, xutar a porteria, generar ocasions. I no ho hem fet." Joan Antoni Pallarés, entrenador del Valls, va admetre que la prioritat era no rebre cap gol. "La prioritat era deixar la porteria a zero per trencar la dinàmica sense guanyar. L'equip estava angoixat."