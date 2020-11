Hockey. Divisió d'Honor femenina

Dos gols ràpids de Berta Bonastre van donar calma al Club Egara a Getxo

09.11.2020 | 20:44

El Club Egara havia sumat fins ara dues victòries, ambdues per la mínima. En la seva visita a Getxo per enfrontar-se al cuer, el Jolaseta, les noies que dirigeix Albert Massaguer van assolir el millor rendiment ofensiu de la temporada. Es van imposar per 0 a 4 en un duel marcat pels dos gols inicials. En només sis minuts de...