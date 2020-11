Hockey. Divisió d'Honor masculina

Dolorosa derrota del Línia 22 davant del penúltim classificat

09.11.2020 | 20:44

Set partits i set derrotes per a un Línia 22 Stern Motor que no ha aconseguit encara puntuar a la Divisió d'Honor. Els homes que prepara Fernando Consul van caure per 7 a 0 a Sant Cugat en el duel que enfrontava els dos darrers classificats. Aquesta no està essent la millor temporada per al Júnior del terrassenc Oriol...