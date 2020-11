El Terrassa FC dona un cop d'autoritat a Igualada

Futbol. Tercera Divisió

08.11.2020 | 19:08

El Terrassa FC ha sumat la tercera victòria consecutiva després de guanyar per 0 a 2 aquest diumenge al camp de l'Igualada, l'equip que ocupava la primera posició del grup. Els egarencs han rendit a un bon nivell i han gestionat el partit de forma molt encertada davant un rival que només ha posat en perill a l'equip de Xevi Molist a l'inici de la segona part. Jaume Pacual i el japonès Akito han estat els golejadors egarencs. Amb aquest resultat, el Terrassa ocupa la segona posició del campionat amb els mateixos punts que Europa, líder per "average", i el mateix Igualada, que té un partit més.

La primera part del Terrassa FC ha estat molt completa. Molist ha recuperat per l'equip titular Àlex Fernández i ha situat Castillo a l'eix de la defensa per primera vegada a la Lliga. Els egarencs han monopolitzat el control de la pilota durant molts minuts i en el 12 ha arribat el primer gol del partit, en una rematada excel·lent de Jaume Pascual que ha superat el porter de l'Igualada. És el segon gol de Jaume Pascual aquesta temporada, que el situa com a màxim golejador del Terrassa. Malgrat el domini egarenc, les ocasions de gol no han estat nombroses. Un parell de faltes de Josu han estat les accions més destacades. L'Igualada ha patit sense pilota i a dos minuts del descans Goran ha rematat fora després del rebuig en una falta.

El conjunt de l'Anoia ha sortit molt fort en el segon temps. Ha traslladat l'acció del partit al camp del Terrassa i ha pres la pilota els egarencs, que han hagut de treballar més en l'aspecte defensiu. Goran, al minut 65, ha generat una situació molt perillosa en una acció que no ha sabut finalitzar. Poc abans, Pelegrín havia obligat el porter local a lluir-se en una bona rematada des de fora de l'àrea. El Terrassa ha anat recuperant a poc a poc el control del partit i en el minut 78, Akito ha sentenciat amb una gran jugada individual en la qual ha superat dos defenses i ha enviat la pilota al fons de la xarxa amb una gran rematada.