El Terrassa FC no debutava amb tres victòries a la Lliga des de feia 24 anys

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

08.11.2020 | 20:03

La victòria del Terrassa FC aquest diumenge al camp de l'Igualada és la tercera consecutiva dels egarencs en aquest inici de campionat. Una arrencada esplèndida que feia 24 anys que no és produïa. La darrera oportunitat en què el Terrassa FC va sumar els 9 primers punts de la competició, va ser a la temporada 96-97, amb l'equip a Segona Divisió "B". En aquella oportunitat, els egarencs van arrencar derrotant el Manlleu al Camp Olìmpic (1-0), superant l'Espanyol "B" a domicili (0-2) i imposant-se després al Benidorm a casa (4-1). La ratxa es va trencar a la quarta jornada, al camp del Ieclà, on el Terrassa va empatar a zero.

El Terrassa FC és l'únic equip del seu grup que no ha rebut cap gol. I amb el triomf a l'estadi de Les Comes ocupa la segona posició del campionat, amb els mateixos punts que Europa i Igualada, encara que els de l'Anoia han disputat un partit més. L'Europa és el líder, malgrat que té la mateixa diferència de gols que el Terrassa (+6), però supera els egarencs per haver marcat un gol més.