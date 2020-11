Empat a res entre San Cristóbal i Valls

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

08.11.2020 | 13:49

El CP San Cristóbal ha empatat a zero aquest diumenge amb el Valls, en partit de la Tercera Divisió. Els visitants han sumat el seu primer punt de la temporada, mentre que els locals sumen quatre punts en els tres compromisos que han disputat. L'equip d'Oliver Ballabriga visitarà el dimecres el camp de la Pobla de Mafumet, en partit endarrerit, i el diumenge vinent disputarà el derbi local contra el Terrassa FC.

L'encontre ha estat de poca qualitat per part dels dos equips. Malgrat que el San Cristóbal comptava amb baixes importants (Ballabriga hi ha hagut de convocar dos jugadors del filial), en cap moment ha trobat el ritme adequat per imposar el seu futbol. Imprecís i amb poca continuïtat, en la primera part només ha generat cert perill en una acció de Sergi Martínez, que ha estat el lateral d'emergència escollit per suplir Óscar Sierra, que ha solucionat la defensa tarragonina.

A la segona part, el San Cristóbal ha mostrat una certa millora en el seu futbol. Ha accentuat el seu domini davant un Valls molt defensiu, però quasi totes les situacions de perill han arribat en accions a pilota aturada. Un parell de rematades de Cristian a la sortida de córners i una altra d'Óscar Oliver també en un llançament de cantonada han estat les úniques situacions de certa inquietud per al porter visitant.