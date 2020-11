Xarxa social premiada

Curses de muntanya

Eduard Bosch, un barceloní establert des de fa 5 anys a Terrassa, va posar en marxa el febrer de l'any 2019 una eina molt útil a les xarxes socials que indexa les principals curses de muntanya que se celebren a Catalunya. Aquesta iniciativa, molt valorada pels corredors, va néixer amb el nom d'Info Trail Catalunya. Es tracta d'un perfil d'Instagram vinculat a un compte de Facebook. El projecte ha estat premiat en els Guardons de l'Esport 2020 dins de la categoria Patrocini i Mecenatge. Es tracta d'uns premis que atorga la Fundació Catalana de l'Esport amb el suport de la Secretaria General de l'Esport i la Generalitat de Catalunya.

"Aquest reconeixement suposa per a mi una motivació immensa per tal de continuar endavant amb aquesta iniciativa, que es va veure aturada per la pandèmia però confio poder continuar ben aviat", assenyala Bosch, un tècnic superior d'Esports de 34 anys que treballa en un establiment d'esports de muntanya, que han estat sempre la seva gran passió. "És un esport únic, respectuós amb la natura, molt físic, sa i de caire majoritèriament lúdic i festiu, sense oblidar mai un plus competitiu", comenta Bosch.

Info Trail Catalunya el va posar en marxa tot sol i de manera completament altruista. "Em vaig adonar que hi havia molt poca informació sobre curses de muntanya i vaig voler crear un lloc de trobada per als participants. De seguida va tenir molt bona resposta. Ho porto en el meu temps lliure i em genera força feina, però m'encanta fer-ho", assenyala.

Treball de cerca

Eduard Bosch localitza les curses de muntanya que es programen al país i a Instagram hi posa la informació fonamental que és d'interès per als participants, com el nom, la data de celebració, el lloc i la ubicació exacta de la prova. Hi afegeix també una breu explicació de la cursa, que inclou una descripció del recorregut, amb els quilòmetres i el percentatge de desnivell positiu existent. Ho té sempre preparat amb dos mesos d'antelació i any rere any la va actualitzant de manera automàtica.

Un projecte modest

"Es tracta d'un projecte a molt petita escala, però que ha esdevingut una eina molt útil per a molts corredors de muntanya", assenyala Bosch, a qui aquesta feina ha aportat un gran reconeixement dins del món del trailrunning, tant per part de les organitzacions com dels corredors, que agraeixen tenir indexades totes les publicacions en un sol lloc, des de les més grans fins a les més petites. "Simplement em satisfà donar aquest plus de difusió i promoció per aconseguir que les curses catalanes tinguin el màxim de participants possibles i que es puguin anar celebrant any rere any", assenyala.

Com en la pràctica totalitat de les disciplines esportives, l'activitat de les curses de muntanya es troba en aquests moments aturada com a conseqüència de la segona onada de la pandèmia de la Covid. "Durant els mesos de juliol i agost es van programar diverses curses, però ara el tema està aturat. Confio en què després de Nadal ja es pugui reactivar la plataforma amb les primeres curses de l'any. Per ara, només se celebren algunes curses virtuals", assenyala Bosch.

Info Trail Catalunya segueix, però, més viva que mai. L'any passat s'hi van anunciar 187 curses i enguany, tot i la pandèmia, la xifra ha augmentat fins a les 260.