La Federació holandesa reconeix el model formatiu de l'Atlètic

Hockey

06.11.2020 | 15:54

La Federació holandesa de hockey, a través del seu portal de notícies hockey.nl destacava el model de formació que du a terme l'Atlètic Terrassa com un dels més profitosos de cara a l'aprenentatge per als nens que practiquen l'esport del hockey. Es valora especialment el "Long-term Athlete Development", és a dir, el desenvolupament a llarg termini de l'esportista. Es valora especialment que el club de Can Salas configuri equips més igualats en cada categoria, la qual cosa permet que més nens i nenes competeixin al més alt nivell. El programa prioritza la formació a llarg termini abans que els resultats immediats en l'etapa de formació, que comprèn des d'iniciació fins a la categoria infantil.