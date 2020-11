Domingo Ortega marxa de l'Europeu de veterans amb dues medalles més

Atletisme

06.11.2020 | 20:55

L'atleta de la UA Terrassa Domingo Ortega, ha finalitzat la seva participació en el Campionat d'Europa de veterans disputat a Madeira amb dues medalles més, en aquest cas a la prova de cursa de muntanya. Abans havia obtingut el títol per equips en la cursa de 10 quilòmetres i en la mitja marató. Domingo Ortega ha obtingut la medalla d'or per equips amb la selecció espanyola i el bronze en la prova individual en la categoria M70. La cursa, de 8,5 quilòmetres, ha estat molt dura a causa d'un recorregut en pujada continuada i una climatologia extrema amb molt fred i pluja. En la classificació individual ha estat tercer amb una marca de 3.47'19" . Per equips, Espanya s'ha proclamat campiona amb un equip format per Domingo Ortega, Fernando Silveiro i Airam Medina. Portugal s'ha fet amb la plata.