Dani Olmo en la convocatòria de la selecció espanyola

Futbol

06.11.2020 | 13:39

El jugador terrassenc Dani Olmo, del Leipzig alemany, forma part de la convocatòria de la selecció espanyola absoluta per als propers compromisos internacionals que aquest divendres ha donat a conèixer el seleccionador, Luis Enrique Martínez. Espanya jugarà un amistós contra Holanda el dimecres dia 11 de novembre a Amsterdam i després disputarà dos encontres de la Nations League contra Suïssa (Basilea, dissabte 14) i Alemanya (Sevilla, dimarts 17). Dani Olmo ja ha estat cinc vegades internacional absolut amb Espanya.

Qui ha quedat fora de la convocatòria de la selecció sub-21 per als propers compromisos internacionals ha estat el migcampista de Matadepera Riqui Puig, habitual en els darrers partits. El seleccionador, Luis de la Fuente, ha explicat que Riqui "continua sent un jugador molt important per a nosaltres i comptem amb ell, però era l'oportunitat de veure altres jugadors".