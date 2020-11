Ballart ha rebut els representants del Can Parellada.

06.11.2020 | 22:54

El president del CD Can Parellada, Sebastiàn Hita, ha mantingut una reunió aquest divendres amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en el transcurs de la qual li ha transmès la situació actual del club. El Can Parellada, que aquesta temporada celebra el seu 50 aniversari, ha vist reduïts els seus ingressos amb motiu de la crisi pandèmica. Ballart ha fet arribar als responsables de l'entitat el seu suport per superar aquest moment.