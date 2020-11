Pluja de partits ajornats a les lligues de Divisió d'Honor

El CN Terrassa no jugarà el seu partit contra el CN Sant Andreu.

El CN Terrassa no jugarà el seu partit contra el CN Sant Andreu. Lluís Clotet

Waterpolo

05.11.2020 | 13:35

Només dos dels sis partits programats a la lliga de Divisió d'Honor femenina de waterpolo es disputaran aquest cap de setmana. Malgrat que els clubs i la Federació Espanyola van decidir dimarts seguir la competició, encara que oberts a ajornar partits bé per casos de Covid o per tancament de les instal·lacions del club, aquest cap de setmana ja s'han ajornat quatre partits del campionat femení. Entre ells, el del CN Terrassa a l'Àrea Olímpica contra el Sant Andreu previst per aquest dissabte a la tarda. Al grup "B", en el que competeix el conjunt egarenc, només es juga l'encontre CN Mataró - EW Zaragoza. I al grup "A" , dels tres partits previstos només es disputarà el Boadilla - Sabadell.

En el campionat masculí, només s'ha ajornat el partit del CN Terrassa, que havia de jugar a la piscina del CE Mediterrani. La nova data d'aquest enfrontament serà el 19 de desembre.