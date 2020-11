El Sintez Kazan, primer rival del CN Terrassa a la Champions

Waterpolo

04.11.2020 | 23:20

El CN Terrassa jugarà dos partits en la primera jornada de la fase prèvia de la Champions League de waterpolo que disputarà la setmana vinent a Budapest. Els partits es jugaran entre l'11 i el 15 de novembre, però el CN Terrassa començarà a jugar el dijous dia 12. El debut de l'equip dirigit per Dídac Cobacho serà contra el Sintez Kazan rus a les 10 del matí. El mateix dia, a les 5 de la tarda, el CN Terrassa jugarà contra VK Radnicki serbi. El divendres 13, a les 7 de la tarda, el CN Terrassa jugarà contra l'OSC Budapest, principal favorit del grup. El dissabte dia 14, els terrassencs tindran com a rival l'EN Tourcoing francès.

A la seu de Budapest jugaran dos subgrups. El CN Terrassa forma part del subgrup B1. En el B2, els participants són el Brescia, Enka Istanbul, Digi Oradea i NC Vouliagmeni. Els primers de cada subgrup jugaran una final per decidir l'equip que es classifica per a la fase de grups de la Champions. La resta d'equips es creuaran en la darrera jornada contra el mateix classificat de l'altre subgrup per decidir els equips que passaran a disputar l'Euro Cup.

A la seu de Siracusa es disputa una fase com la de Budapest per decidir l'altre equip classificat per a la fase de grups de la màxima competició europea, que aquest any ha canviat el seu format amb motiu de la incidència de la pandèmia del coronavirus.