L'atleta Marc Otero farà una marató personal

Atletisme

04.11.2020 | 23:37

L'atleta matadeperenc Marc Otero, protagonitzarà una marató singular el día 22 de novembre. Malgrat que el calendari atlètic quasi no contempla activitat en aquests moments. Marc Otero proposa una marató que es desenvoluparà a Matadepera. El seu projecte és completar els 42 quilòmetres al voltant del poble, acompanyat de diferents atletes que faran relleus de 30 minuts per marcar-li el ritme de cursa. Cada vegada que passi per la meta, al Pavelló Primer d'Octubre, hi haurà canvi de l'atleta que li faci de llebre. Alguns dels corredors que participaran del repte personal d'Otero són: Marc Garcia, Jordi Cruz, Frederic Borrell o Pere Ordóñez.

El circuit complet de la marató constarà de 5 voltes i una de més curta que començarà al Pavelló Primer d'Octubre, passarà per la plaça de l'Olivera, seguirà fins a l'Escola Joan Torredemer, recorrerà la Verge de Montserrat, continuarà pel carrer Sant Llorenç fins a l'antiga Caserna de la Guàrdia Civil, girant per la Ginesta fins al Camp de Golf Municipal i pujarà pel carrer Àngel Guimerà. La sortida de la marató serà a dos quarts de nou del matí i el seu propòsit és completar la prova en un temps de 2 hores i 40 minuts.