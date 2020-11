04.11.2020 | 04:00

La competició europea tampoc no s'atura. Si la LEN no disposa el contrari, dilluns vinent, l'equip masculí del CN Terrassa volarà cap a Budapest per a disputar la fase prèvia de la Champions League. I ho farà sense haver-se pogut entrenar-se en condicions, ja que no disposa de piscina per entrenar. Els de Cobacho jugaran 5 partits entre el dijous 12 i el diumenge 15. Els campions de les quatre prèvies es creuaran per dos llocs a la fase de grups de la competició.