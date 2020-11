Arranz va dedicar el gol a Àlex Fernández, que el dissabte va patir un cop a l'ull. Lluís Clotet Arranz va dedicar el gol a Àlex Fernández, que el dissabte va patir un cop a l'ull.

Futbol. Tercera Divisió

Sis de sis per a un Terrassa efectiu

Josep Cadalso

02.11.2020 | 20:51

Gestionar escenaris desconeguts suposa un exercici de maduresa per als col·lectius, ja siguin o no esportius. I el moment actual derivat de la crisi pandèmica, ha revolucionat realitats socials de tot caire, incloses les esportives. Ja no és només la negació de l'espectacle sense la participació del...