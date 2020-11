El mig Chechu es va fracturar el canell

03.11.2020 | 04:00

El migcampista del CP San Cristóbal Sergi Besonies "Chechu" va haver de ser traslladat a un centre hospitalari després de patir una caiguda fortuïta a les acaballes de la primera part. El futbolista va acabar el primer temps com va poder i al descans va ser atès pel fisioterapeuta del club abans de ser evacuat per fer-li una placa. Té el canell fracturat i es perdrà els propers partits dels parroquials. La derrota del Congost deixarà també Oliver Ballabriga sense dos dels seus defenses, que van ser expulsats per doble amonestació. Es tracta del central Adrien i el lateral dret i capità Óscar Sierra.