"El de menys és com s'ha produït el gol"

03.11.2020 | 04:00

Una pressió d'Arranz sobre el porter va provocar el tercer gol del Terrassa al camp del Valls en la primera jornada. I una altra aquest diumenge va significar el gol de la victòria contra el Castelldefels. "Sempre s'ha de pressionar el més amunt possible, perquè de vegades els porters també fallen", explicava el davanter del Terrassa. "Ha estat un gol important, la forma en què ha arribat és el de menys." El golejador egarenc va destacar la superioritat del Terrassa en el partit, la bona defensa realitzada en el tram final i la línia de creixement de l'equip. "El nostre és un equip amb forces canvis. Després de la desfeta de no pujar, havia d'entrar gent nova al vestidor i el cert és que els que han vingut estan aportant molt. Aquest equip només pot anar a més." Sobre el fet de jugar sense espectadors, va admetre que es feia estrany. "Les sensacions no són les mateixes. Però ens hem d'acostumar perquè això va per llarg."