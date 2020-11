Les lligues de waterpolo segueixen, però el CN Terrassa no jugarà a casa

Waterpolo. Divisió d'Honor

Jordi Guillem

03.11.2020 | 19:49

Representants de la Federació Espanyola de natació i dels diferents clubs que prenen part en les lligues de Divisió d'Honor masculina i femenina de waterpolo han decidit aquest vespre que la competició no s'aturi. Els clubs catalans no es poden entrenar o han de fer-ho en circumstàncies molt precàries a conseqüència de les mesures decretades per la Generalitat de Catalunya, que obliguen a tancar les instal·lacions, podran ajornar els seus partits per aquesta causa o si apareix algun positiu de Covid.

Jordi Martín, president del CN Terrassa, ha comunicat la impossibilitat de disputar els partits de casa, ja que la instal·lació està tancada. Pel que fa als partits d'aquest cap de setmana, el CE Mediterrani - CN Terrassa masculí no es disputarà, ja que el Mediterrani no disposa tampoc de piscina. L'equip femení, que havia de rebre el CN Sant Andreu a l'Àrea Olímpic, haurà de suspendre el seu partit.

Els terrassencs sí que competiran a Europa si la LEN no suspèn abans la fase prèvia de la Champions League que es disputa la setmana vinent a Budapest. L'equip de Dídac Cobacho viatjarà el dilluns cap a la capital hongaresa, on jugarà cinc partits entre el dijous i el diumenge. Només el primer classificat tindrà opcions de seguir lluitant per ser a la fase de grups de la Champions.