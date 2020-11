Futbol. Divisió d'Honor juvenil

El Jabac mereix puntuar a casa

02.11.2020 | 20:51

En un partit força equilibrat, el Jabac no va poder treure res de positiu del municipal de Can Jofresa en el primer partit de la competició. Els d'Àlex López van caure per 2 a 3 davant d'un Gimnàstic de Tarragona que va jugar el darrer quart d'hora de partit amb un home més a causa de l'expulsió...