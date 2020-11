Doblet català al campionat sub-18

Hockey

Redacció

02.11.2020 | 20:51

La ciutat de València va coronar diumenge les dues seleccions catalanes sub-18 com a campiones d'Espanya. Ambdues van revalidar a Beteró els seus respectius títols, demostrant la seva àmplia superioritat en la categoria juvenil. El combinat masculí, entrenat per Oriol Freixa, es va imposar a la final a Madrid per 2 a 1. El femení, dirigit per Sílvia Bonastre, es va imposar per 4 a 0 també a la selecció madrilenya. En totes dues categories, València es va penjar el bronze, mentre que Andalusia va acabar en la quarta i darrera posició.

Gairebé vuit mesos després de l'inici de la pandèmia, la Federació va poder entregar sengles títols en un torneig en el qual hi van prendre part només quatre seleccions masculines i quatre de femenines.

La selecció catalana masculina, amb onze terrassencs, es va imposar per la mínima a Madrid. Els dos gols catalans els van marcar jugadors de l'Atlètic. Xavi Castelló va obrir el marcador als deu minuts, però al segon període, Daniel Agón empatava. Abans del descans, Pol Cabré-Verdiell va establir de penal-córner un 2 a 1 que ja no es mouria fins al final. Cabré- Verdiell va ser escollit millor jugador del torneig. Va ser també el màxim golejador.

Golejada a la final femenina

Per tercer any consecutiu, la selecció catalana femenina, amb vuit egarenques a la convocatòria, va alçar el trofeu. Va golejar a Madrid per 4 a 0. Txell Vizcaíno (Atlètic) i Sofía Keenan (Egara) van avançar les catalanes. Al tram final del matx, Tere Lima i Patricia Portabella van tancar el marcador de la gran final.