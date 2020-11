Ballabriga: "Amb la segona vermella tot s'ha acabat"

02.11.2020 | 20:51

Oliver Ballabriga, entrenador del San Cristóbal, va extreure una conclusió positiva de la derrota de diumenge. "L'equip ha continuat lluitant amb deu jugadors i després amb nou. No hem donat ni una pilota per perduda. El Manresa no ens ha fet massa perill, de fet. El més normal era sortir golejats i hem sabut...