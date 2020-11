Les lligues de waterpolo, en seriós risc de suspensió

Waterpolo

Josep Cadalso

02.11.2020 | 13:25

Les lligues nacionals de waterpolo podrien quedar suspeses aquest dimarts, a causa de la situació que viuen els clubs de natació després del seu tancament arran les darreres mesures del Govern de la Generalitat en el control de la pandèmia de coronavirus. Els presidents dels clubs que participen en les Divisions d'Honor, masculina i femenina, avaluaran la situació i l'escenari més probable en aquests moments passa per sol·licitar a la Federació Espanyola la suspensió dels campionats. Els clubs catalans són majoritaris en els campionats i sembla poc probable que la competició no s'interrompi si els seus equips no poden entrenar amb les mínimes garanties.

El CN Terrassa, representat a les lligues de la màxima categoria pels equips masculí i femení, es mostra favorable a l'aturada competitiva, ja que els seus esportistes no poden dur a terme una activitat normalitzada. L'entitat egarenca ha aplicat un nou Erto del cent per cent de la seva activitat als seus treballadors, unes 200 persones, que impossibilita l'obertura de les instal·lacions destinades als esportistes que competeixen en les lligues estatals. El club programa entrenaments voluntaris davant un escenari incert en tots els sentits. Cal no oblidar que l'equip masculí participa aquest mes en la primera fase de la Champions League, que de moment no ha estat suspesa i a la que podria anar sense la millor preparació.