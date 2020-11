El Terrassa FC suma la segona victòria

Futbol. Tercera Divisió

01.11.2020 | 18:58

El Terrassa FC ha sumat la segona victòria en el campionat de Lliga i fa el ple de punts en els dos partits que ha disputat fins ara. Els egarencs han superat aquest diumenge el Castelldefels al Camp Olímpic per 1 a 0, gràcies a un gol marcat per Arranz en el minut 25 després d'una greu errada del porter visitant Romero. L'equip de Xevi Molist intentarà assaltar el lideratge del grup en la propera jornada, en què visita l'estadi de Les Comes d'Igualada per enfrontar-se un rival que ha guanyat els tres encontres que ha jugat.

El Terrassa ha hagut de mastegar el partit amb el Castelldefels per fer-se amb els tres punts. Els visitants havien guanyat els seus dos primers partits de la temporada i han sabut construir un sòlid sistema defensiu que ha incomodat força les accions dels jugadors locals. En el Terrassa no han actuat per lesió Àlex Fernández i Galeano, el que ha obligat el tècnic terrassista a introduir canvis, amb Castillo, Josu i Adri Lledó en un mig del camp nou.

Al Terrassa li ha costat donar velocitat i verticalitat al seu futbol en el primer temps. Només ha destacat una rematada a la mitja volta d'Arranz en el minut 6 que ha detingut Romero. Fins que al minut 25 s'ha produït l'acció que ha desequilibrat el matx. Una cessió de Joel Cañaveras al porter Romero no ha estat controlada per aquest i Arranz, esplèndid en la pressió, ha aprofitat l'errada per anotar l'1 a 0. Una altra pèrdua de Jonathan Ferreira en el minut 39 davant Adri Lledó, ha estat a punt de provocar el segon gol egarenc, però Arranz no ha pogut arribar a la pilota abans que Romero.

El joc lent i poc atractiu de la primera part ha donat pas a un inici del segon temps trepidant. En el primer minut Josu ja ha estat a punt de marcar, però la seva rematada ha anat al pal de la porteria del Castelldefels. Pelegrín, en un xut llunyà i en una acció de córner, ha estat a prop d'augmentar les diferències.

El Castelldefels ha hagut de prendre més riscos. I un xut de lluny de Vives s'ha estavellat al travesser. El Terrassa ha actuat més a la contra i ha generat perill en un xut ajustat al pal d'Arranz i en dues rematades d'Albert López i d'Akis que han acabat en les mans de Romero. El partit ha acabat en ensurt, ja que Joel Cañaveras ha tingut una bona ocasió en el minuto 92 que no ha sabut aprofitar.