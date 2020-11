Segon títol europeu per equips per a Domingo Ortega

Atletisme. Campionat d'Europa de veterans

01.11.2020 | 15:48

L'atleta de Matadepera Domingo Ortega, de la UA Terrassa, ha obtingut la segona medalla d'or per equips en el Campionat d'Europa de veterans que s'està disputant a Funchal (Portugal). Ortega va pujar al podi com a component de la selecció espanyola de menys de 70 anys en la prova de mitja marató. Va ser sisè en la classificació individual de la cursa amb una marca de 2.25'18". Malgrat que no estava plenament recuperat d'una caiguda soferta en la cursa de 10 quilòmetres, en la qual també va ser campió per equips, va participar de l'èxit juntament amb el segovià José Antonio Arias i el canari Isidro Aguilar.