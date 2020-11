Un San Cristóbal amb només nou jugadors cau per 1 a 0 a Manresa

El San Cristóbal no ha pogut puntuar al Congost en un duel accidentat.

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

01.11.2020 | 15:16

En un partit sense massa futbol i gens de públic, el San Cristóbal ha perdut aquest diumenge per 1 a 0 al Congost de Manresa. Tot se'ls ha posat en contra als d'Oliver Ballabriga en un duel en què no han pogut ser protagonistes. Una errada en el refús del central Adrien ha permès que Erik Rafael marqués l'únic gol del matx al minut 28. Abans del descans, el mateix Adrien ha vist la segona groga en una acció de claríssim fora de joc no assenyalat.

Tot i l'esforç i la lluita, amb deu homes, els parroquials no han pogut imposar el seu futbol ni tenir el partit controlat en cap moment. L'equip s'anava fent massa llarg i els puntes no rebien joc. L'equip no ha generat gairebé ocasions i ha permès que un jove Manresa se sentís cada vegada més còmode.

A la segona meitat, el Manresa ha seguit fent gran el camp i duent la iniciativa. Al minut 71, el capità Óscar Sierra ha vist també la segona targeta groga. Amb només nou homes, puntuar ha esdevingut ja una utopia. Tot i que els bagencs no han sabut tancar el partit, el San Cristóbal no els ha posat tampoc en problemes.

Amb un balanç d'una victòria i una derrota, els de Ballabriga rebran diumenge a Ca n'Anglada el Valls amb el dubte de Chechu, que s'ha fet mal a la mà en una caiguda i ha estat traslladat a l'hospital. D'altra banda, el partit ajornat de la primera jornada al camp de La Pobla de Mafumet es jugarà el dimecres 11 a les vuit del vespre.